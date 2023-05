Das Auto sei seit dem 27. Januar am Flughafen Charleroi geparkt gewesen, bevor Sicherheitsleute am Freitag die grausige Entdeckung machten.

Charleroi/Belgien

Toter Spanier in Auto mit Luxemburger Kennzeichen gefunden

Tom RÜDELL Das Auto sei seit dem 27. Januar am Flughafen Charleroi geparkt gewesen, bevor Sicherheitsleute am Freitag die grausige Entdeckung machten.

Am vergangenen Freitag machten Sicherheitskräfte am belgischen Flughafen Charleroi eine grausige Entdeckung: In einem in Luxemburg zugelassenen Auto fanden sie den Leichnam eines 54-jährigen Mannes aus Spanien. Das berichtet die belgische Lokalpresse am Dienstagnachmittag.

Der Staatsanwalt von Charleroi bestätigte den Vorfall am Mittwochmorgen, hieß es. Das Auto habe den Berichten zufolge bereits seit dem 27. Januar auf einem „Express-Parkplatz“ des Flughafens gestanden. Die Todesursache sei unklar, der Mann sei auch nicht als vermisst gemeldet worden.

