Toter Obdachloser: neun Jahre Haft gefordert

Steve REMESCH Am Mittwoch ging mit dem Strafantrag der Staatsanwaltschaft der Prozess gegen zwei Männer zu Ende, die wegen eines tödlichen Angriffs auf einen anderen Obdachlosen in Findel angeklagt waren.

Wegen Körperverletzung mit Todesfolge sowie unterlassener Hilfeleistung hat die Staatsanwaltschaft am Mittwoch eine Haftstrafe von neun Jahren gegen einen 40-jährigen Polen gefordert.

Déjà-vu im Gerichtssaal

Der Mann wird beschuldigt, einen anderen Obdachlosen am 28. März 2014 in Findel mit Füßen gegen den Kopf getreten und so seinen späteren Tod verursacht zu haben.

Für den mitbeschuldigten 35-jährigen Litauer forderte die Anklägerin vier Jahre Haft wegen unterlassener Hilfeleistung.

Das Urteil ergeht am 24. Mai.