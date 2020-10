Toter in Ausnüchterungszelle: Fremdeinwirkung unwahrscheinlich

Bei jenem Mann, der am 23. Juli tot in einer Ausnüchterungszelle aufgefunden worden war, kann Fremdeinwirkung wohl ausgeschlossen werden.

Bei jenem Mann, der am 23. Juli tot in einer Ausnüchterungszelle aufgefunden worden war, kann Fremdeinwirkung wohl ausgeschlossen werden.

(SH) - Weil er betrunken ist und für sich und andere eine Gefahr darstellt, lassen Polizisten am Abend des 23. Juli dieses Jahres einen 44-jährigen Mann, den sie in der Nähe des Bahnhofs aufgegriffen haben, in der Ausnüchterungszelle des Kommissariats Luxemburg unterbringen. Obwohl der Mann zuvor noch routinemäßig von einem Arzt untersucht wurde, bemerken Beamte gegen 21 Uhr bei einem Kontrollgang, dass der Mann kein Lebenszeichen mehr von sich gibt. Alle Wiederbelebungsmaßnahmen sind erfolglos.