In Schrassig

Toter Gefangener in seiner Zelle gefunden

Die Wärter des Gefängnisses in Schrassig haben am Montagabend gegen 20.15 Uhr den leblosen Körper eines Gefangenen in seiner Zelle gefunden. Dies teilt die Gefängnisverwaltung am Dienstagnachmittag mit.

Die zuständigen Stellen bei der Justiz wurden informiert. Außerdem wurde eine Autopsie in Auftrag gegeben. Vor Ort waren am Montagabend der Ombudsmann, der Direktor der Gefängnisverwaltung, der Vertreter des Direktors des Gefängnisses, Polizei und CGDIS.

