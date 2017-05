(mth/str) - Die 24-jährige US-Amerikanerin, deren Leiche am 16. März in ihrer Wohnung in Pulvermühl gefunden wurde, könnte LW-Informationen zufolge an einer Überdosis Medikamente gestorben sein.

Die Ermittlungen dauern allerdings noch an. Die Staatsanwaltschaft wollte auf Nachfrage nur bestätigen, dass laut den Erkenntnissen der abgeschlossenen Autopsie keine Anzeichen für eine Fremdeinwirkung an der Leiche gefunden worden seien. Eine erste toxikologische Analyse sei durchgeführt worden, eine zusätzliche Analyse sei in Arbeit.

Die junge Frau war in ihrer Wohnung in aufrechter Sitzposition von ihrem luxemburgischen Freund entdeckt worden. Dieser hatte sich an jenem Tag gewundert, nichts von seiner Partnerin gehört zu haben und deswegen ihre Wohnung aufgesucht.



Die Familie der Toten hatte einen Selbstmord ausgeschlossen, hieß es zunächst in einem Bericht von RTL Radio Lëtzebuerg, in dem auch bereits von Problemen mit Medikamenten die Rede war.