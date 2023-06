Im Echternacher Wahlkampf sind die Grünen zahlreichen Anfeindungen ausgesetzt. In der Nacht zum Freitag kam es zum vorläufigen Tiefpunkt.

In Echternach

Tote Katze auf Wahlplakat von Déi Gréng gelegt

Der Wahlkampf in Echternach droht zu eskalieren. Nachdem die Kandidaten von Déi Gréng nach eigenen Angaben in den vergangenen Wochen bereits mehrfach persönlichen Anfeindungen und Beleidigungen ausgesetzt waren, sowie zahlreiche Plakate der Partei beschädigt oder entwendet wurden, kam es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zum vorläufigen Tiefpunkt.

Unbekannte haben eine tote Katze auf ein Plakat von Déi Gréng, auf dem die beiden Spitzenkandidaten Christophe Origer und Carole Zeimetz abgebildet sind, gelegt. Die Partei zeigte sich in einem Presseschreiben erschüttert über die Tat und erklärte, am Freitagmorgen Anzeige erstattet zu haben.

Bereits in den vergangenen Wochen habe es mehrere Zwischenfälle in Echternach gegeben, wie es im Schreiben heißt. Ein Auto eines Kandidaten sei mutwillig zerkratzt worden, die Mitglieder der Partei seien in den sozialen Medien als Terroristen oder Faschisten beschimpft worden.

