Leere statt Läden: Beim Schaufensterbummel in der Oberstadt laufen Passanten derzeit an auffällig vielen unbesetzten Geschäftslokalen vorbei. Flaute in der Shoppingmeile? Ursachenforschung.

Lokales 6 Min.

Tote Hose in der Innenstadt

Diane LECORSAIS

Am Auffälligsten ist es an den beiden Eckpunkten. Ganz vorne an der Fußgängerzone, wo Groussgaass und Rue du Fossé sich kreuzen, steht das einstige Bourse-Gebäude, zuletzt angemietet von der spanischen Modemarke Desigual, nun schon seit geraumer Zeit leer. Frischer Wind? Fehlanzeige. Auch Monate nach der Schließung wirbt im Schaufenster lediglich eine Immobilienfirma – und zwar um einen neuen Mieter. Zugeklebte Fenster auch am begehrten Groussgaasseck, wo Grand-rue und Avenue de la Porte-Neuve aufeinandertreffen ...