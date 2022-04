Italienische Medien berichten über den Fall und haben neue Details und Hintergründe veröffentlicht.

Große Anteilnahme

Tote Frau in Restaurant soll Italienerin sein

(tom) – Wie die italienische Zeitung „La Stampa“ meldet, soll es sich bei der in einem Restaurant in Kirchberg tot aufgefundenen Frau um eine italienische Staatsbürgerin handeln. Die Frau namens Sonia di Pinto sei 46 Jahre alt und stamme aus der Gemeinde Petacciato in der Region Molise, so „La Stampa“.

Unter Berufung auf die Familie schreibt die Zeitung weiter, die Tat habe sich im Zusammenhang mit einem Raubüberfall ereignet. Der italienische Fernsehsender RAI berichtet, es sei dabei um die Samstags-Einnahmen von 3.000 Euro gegangen. L'essentiel berichtet, dass der Lebensgefährte der 46-Jährigen die Polizei benachrichtigt habe, als sie nicht von der Arbeit nach Hause kam. Die Luxemburger Justiz hatte am Ostersonntag lediglich mitgeteilt, dass eine Leiche gefunden worden und ein Verbrechen „nicht auszuschließen“ sei.

Laut den italienischen Medien soll ein Schlag auf den Kopf mit einem stumpfen Gegenstand die Todesursache sein. Die endgültige Antwort kann jedoch erst die für Dienstag geplante Obduktion geben. Die Polizei werte derweil die Bilder der Überwachungskameras auf, die mutmaßlichen Täter sind noch auf der Flucht.

Anteilnahme über Luxemburg hinaus

Die Anteilnahme zum Todesfall in Kirchberg sind groß. Die Eltern des Opfers wurden über das Drama informiert und begaben sich sofort an den Tatort. Auch der Lebensgefährte des Opfers reagierte im Netz auf die schreckliche Nachricht. „Ich kann es immer noch nicht glauben. Wir waren glücklich, sie haben mir die Seele aus dem Leib gerissen, du warst immer die Beste, ich kann es nicht akzeptieren“, postete er.

Auch in der Heimat der 46-Jährigen im italienischen Petacciato sind die Menschen fassungslos. „In meinem persönlichen Namen, im Namen der Gemeindeverwaltung und im Namen der gesamten Bevölkerung spreche ich mein Beileid für den tragischen und plötzlichen Tod von Sonia aus. Trauer und Fassungslosigkeit sind die vorherrschenden Gefühle der gesamten Gemeinde Petacciato, die sich angesichts dieser Tragödie, die alle schockiert, um ihre Eltern und Geschwister versammelt. Wir sprechen ihnen unser tiefstes Beileid aus“, kommentierte der Bürgermeister der rund 3.800 Einwohner zählenden Gemeinde Roberto Di Pardo in den sozialen Netzwerken.













