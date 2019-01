Auf der Autobahn A1 in Richtung Trier kam es am Sonntagmorgen zu einem Verkehrsunfall. Ein Fahrer musste Tieren auf der Fahrbahn ausweichen. Dabei überschlug sich der Wagen mehrmals.

Totalschaden nach Unfall

Am Sonntagmorgen kam es gegen 5 Uhr zu einem Unfall auf der A1 in Richtung Trier. Zwischen den Auffahrten Potaschberg und Mertert musste der Fahrer eines Wagens Tieren auf der Fahrbahn ausweichen. Dabei verlor er die Kontrolle über seinen Wagen. Das Fahrzeug geriet ins Schleudern, geriet auf den Seitenstreifen, prallte dort gegen einen Erdwall und überschlug sich mehrfach, bevor es an der Leitplanke zum Stehen kam.

Am Wagen entstand Totalschaden. Foto: CIS Grevenmacher-Mertert

Der Fahrer, alleiniger Insasse, konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und wurde nur leicht verletzt. Er wurde zur Kontrolle ins Krankenhaus eingeliefert. Am Wagen entstand Totalschaden. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten war nur eine Fahrspur geöffnet. Im Anschluss an die Bergung des Wagens musste die Fahrbahn von Erdmassen befreit werden.