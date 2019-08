Bis zu 100 Häuser sind nach dem Tornado unbewohnbar. Von den 14 verletzten Personen ist der Zustand eines Menschen besorgniserregend.

Tornado: Unbewohnbare Häuser, Stromkabel unter Spannung

(dho/SH) - Am Tag nach dem Tornado im Raum Niederkerschen und Petingen wird das Ausmaß der Zerstörung langsam sichtbar.

Wie Arbeitsminister Dan Kersch auf einer Pressekonferenz mitteilte, wurden 14 Personen verletzt. Eine soll sich in einem besorgniserregenden Zustand befinden, nachdem sie im Zeitraum des Tornados einen Herzinfarkt erlitten hatte.

6 Lokales, online, Pétange, Tornado, Sturm, der Tag danach, Aufräumarbeiten, Blick auf die Dächer Häuser route de Luxembourg Foto: Anouk Antony/Luxemburger Wort Anouk Antony

um weitere Bilder zu sehen. Lokales, online, Pétange, Tornado, Sturm, der Tag danach, Aufräumarbeiten, Blick auf die Dächer Häuser route de Luxembourg Foto: Anouk Antony/Luxemburger Wort Anouk Antony Lokales, online, Pétange, Tornado, Sturm, der Tag danach, Aufräumarbeiten, rue de la paix Foto: Anouk Antony/Luxemburger Wort Anouk Antony Lokales, online, Pétange, Tornado, Sturm, der Tag danach, Aufräumarbeiten, Blick auf die Dächer Häuser route de Luxembourg Foto: Anouk Antony/Luxemburger Wort Anouk Antony Lokales, online, Pétange, Tornado, Sturm, der Tag danach, Aufräumarbeiten, route de Luxembourg Foto: Anouk Antony/Luxemburger Wort Anouk Antony Lokales, online, Pétange, Tornado, Sturm, der Tag danach, Aufräumarbeiten, Blick auf die Dächer Häuser route de Luxembourg Foto: Anouk Antony/Luxemburger Wort Anouk Antony Lokales, online, Pétange, Tornado, Sturm, der Tag danach, Aufräumarbeiten, Blick auf die Dächer Häuser route de Luxembourg Foto: Anouk Antony/Luxemburger Wort Anouk Antony

80 bis 100 Häuser sind derzeit nicht bewohnbar. 60 Personen mussten in Hotels untergebracht werden. Fünf Handwerkbetriebe haben sich spontan bereit erklärt, sich vor Ort an den Reparaturarbeiten zu beteiligen.

Hauptproblem ist weiterhin eine Stromleitung, die in Niederkerschen über Häusern liegt, nachdem Pylone abgebrochen waren. Da die Kabel unter extremer Spannung stehen, müssen Experten hier Hand anlegen. Aus Sicherheitsgründen dürfen auch Menschen, deren Häuser eigentlich bewohnbar wären, derzeit noch nicht dorthin zurück.

Innenministerin Taina Bofferding und Premierminister Xavier Bettel haben unterdessen ihren Urlaub abgeborchen und befinden sich auf dem Weg nach Luxemburg. Sie werden noch am Samstag in den betroffenen Gebieten erwartet. Auch Großherzog Henri will sich vor Ort ein Bild machen.

7 Lokales, online, Pétange, Tornado, Sturm, der Tag danach, Aufräumarbeiten, rue de la paix Foto: Anouk Antony/Luxemburger Wort Anouk Antony