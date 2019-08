Tornado: Schwere Schäden an vielen Gräbern

Der Tornado über den Gemeinden Petingen und Käerjeng hat auch 80 Gräber beschädigt.

Nach dem Tornado war es zunächst am dringlichsten, sich mit den Schäden zu befassen, welche die Menschen direkt betreffen. Immerhin hatten viele kein Dach mehr über dem Kopf (das LW berichtete).

Dass es bei den Mengen an Schutt, die am Freitag durch die Luft gewirbelt wurden, keine Toten gab, grenzt an ein Wunder. Aber, so makaber es klingen mag, auch die Toten hat der Wirbelsturm erwischt. Zumindest ihre letzte Ruhestätte.

Zwei der drei Friedhöfe der Gemeinde Petingen sind schwer betroffen ...