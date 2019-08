Ein Unwetter hinterlässt am Freitagabend eine kilometerlange Schneise der Zerstörung zwischen Rodange und Niederkerschen. Anschließend folgt eine Welle der Solidarität.

Lokales 35 1 3 Min.

Tornado mit zerstörerischer Kraft

Steve REMESCH Ein Unwetter hinterlässt am Freitagabend eine kilometerlange Schneise der Zerstörung zwischen Rodange und Niederkerschen. Anschließend folgt eine Welle der Solidarität.

Es waren schwere Gewitter mit starkem Wind, viel Regen und Hagel angekündigt worden. Dass es dann so schwerwiegend werden würde, war jedoch nicht abzusehen. Gegen 17.30 Uhr hinterließ am Freitag ein Tornado binnen weniger Minuten eine Schneise der Zerstörung von Rodange über Lamadelaine, Petingen, und Linger bis nach Niederkerschen.

100 Häuser in Petingen von Tornado abgedeckt Dramatische Bilder boten sich den Rettungsmannschaften am Freitagabend im Süden des Landes. Sieben Menschen wurden zum Teil schwer verletzt.

Bei Windstärken weit jenseits der 100 km/h wurden zunächst sehr viele Dächer abgedeckt – alleine in der Gemeinde Petingen sollen es mehr als 100 sein. Trümmerteile wurden aufgewirbelt und umhergeschleudert. Teilweise glichen kurz nach 18 Uhr ganze Straßenzüge einem Schlachtfeld.

Krisenzelle aktiviert

Sofort wurden sämtliche verfügbaren Feuerwehr-, Rettungs- und Polizeikräfte aus dem Süden des Landes mobilisiert. Dabei war es dem Ausmaß der Katastrophe entsprechend lange Zeit eine besondere Herausforderung, sich eine Übersicht zur Lage zu verschaffen. Um die Rettungsarbeiten zu koordinieren, wurde die nationale Krisenzelle aktiviert.

23 Foto: Privat

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: Privat Foto: CGDIS Foto: Laurent Blum Foto: Laurent Blum Foto: Laurent Blum Foto: Laurent Blum Foto: Laurent Blum Foto: Laurent Blum Foto: Laurent Blum Foto: Laurent Blum Foto: Laurent Blum Foto: Laurent Blum Foto: Laurent Blum Foto: Laurent Blum Foto: Laurent Blum Foto: Laurent Blum Foto: Laurent Blum Foto: Laurent Blum Foto: Privat Foto: Laurent Blum Foto: CGDIS Foto: Laurent Blum Foto: Laurent Blum

Verletzte mussten geborgen werden – insgesamt sieben, wie gegen 21.30 Uhr offiziell mitgeteilt wurde, davon einer schwer. Allesamt wurden im Centre Hospitalier Emile Mayrisch in Esch/Alzette behandelt.

Zudem wurden auch schnellstmöglich alle schwer beschädigten Häuser und Gebäude einzeln nach möglichen weiteren Verletzten abgesucht. Weiter galt es, Gefahrenquellen abzusichern.

So etwa musste ein Supermarkt in Niederkerschen evakuiert werden, weil mehrere Masten der 220-kV-Hochspannungsleitung nach Belgien eingeknickt und die Kabel auf dem Dach des Einkaufszentrums lagen.

Hilfskräfte aus allen Landesteilen

Kurz nach dem Unwetter brach auch das Verkehrsnetz im Südwesten des Landes völlig zusammen. Auf der N 5 blockierten gleich jenseits von Dippach mehrere umgestürzte Bäume die Fahrbahn und auch auf der A 13, der Collectrice du Sud, ging sehr lange Zeit gar nichts. Dies erschwerte auch den Rettungskräften, die der Corps grand-ducal d'incendie et de secours in weiten Landesteilen mobilisiert hatte, die Zufahrt zum Ort des Geschehens. Zudem waren auch Polizisten aus anderen Regionen abgezogen worden, um die Einheiten aus dem Süden des Landes tatkräftig zu unterstützen.

12 Fotos: Patrick Besch

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Fotos: Patrick Besch Fotos: Patrick Besch Foto: CGDIS Fotos: Patrick Besch Fotos: Patrick Besch Fotos: Patrick Besch Fotos: Patrick Besch Fotos: Patrick Besch Fotos: Patrick Besch Fotos: Patrick Besch Fotos: Patrick Besch Fotos: Patrick Besch





Mit dem Beginn der Bergungs- und Räumungsarbeiten organisierten sich zudem neben den offiziellen Kräften auch die Bewohner ganz spontan untereinander, um die betroffenen Straßen wieder freizumachen und um Schäden soweit möglich und zumindest provisorisch zu beheben. Auch Privatunternehmen waren teils mit schwerem Gerät unterwegs, um dort zu helfen, wo Not am Mann war.

Darüber hinaus boten auch kommunale Dienste aus anderen Gemeinden den örtlichen Einsatzkräften Hilfestellung durch Mensch und Material an.

Zahlreiche Menschen in Notunterkünften

Wie viele Menschen gestern Abend anderweitig Unterkunft suchen mussten, weil ihre Häuser und Wohnungen unbewohnbar geworden waren, war bei Redaktionsschluss nicht abzusehen. Zudem waren auch in weiten Straßenzügen aufgrund der umfangreichen Zerstörungen Strom und Gas vorsorglich abgeschaltet worden.

Aber auch hier ließ Solidarität nicht lange auf sich warten. So wurden sowohl in Niederkerschen wie auch in Petingen Anlaufstellen sowie Notunterkünfte für Betroffene eingerichtet.

Hotline 8002 8080

Am Abend wurde zudem eine Hotline eingerichtet für Betroffene und für Bewohner, die sich eventuell derzeit im Ausland aufhalten, und Erkundigungen zur Lage vor Ort einholen. Diese Ansprechstelle ist über die Telefonnummer 8002 8080 zu erreichen.

Polizei verstärkt Kontrollen

Nach dem Unwetter und mit Einbruch der Nacht begann für die Sicherheits- und Feuerwehrkräfte eine weitere Einsatzphase. An vielen Häusern waren nämlich Türen und Fenster zu Bruch gegangen. Diese galt es zu verbarrikadieren, um den Besitz der geschädigten Bewohner nicht nur von Witterungseinflüssen, sondern auch vor unehrlichen Gesellen zu schützen.

Das genaue Ausmaß der Katastrophe wird wohl erst am Samstag bei Tagesanbruch erkennbar sein. Bereits kurz nach dem Unwetter war allerdings bereits offensichtlich: Der Schaden ist sehr hoch.