Es ist nicht das erste Mal, dass ein Tornado in der Großregion schwere Schäden anrichtet. 1982 wurde Léglise komplett zerstört.

Lokales 3

Tornado: Erinnerung an Léglise 1982

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Tornado in der Großregion schwere Schäden anrichtet. 1982 wurde Léglise komplett zerstört.

(SH/Cl-F.) - Dass ein Tornado über Luxemburg wütet, ist ungewöhnlich. Ein Einzelfall ist es in der Großregion jedoch nicht. So fegte etwa am 20. September 1982 gegen 18 Uhr ein Tornado mit über 400 Stundenkilometer über die belgische Ortschaft Léglise, nur rund 30 Kilometer von der luxemburgisch-belgischen Grenze entfernt, hinweg.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

3 lokales nachbarn

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. lokales nachbarn lokales nachbarn lokales nachbarn

Acht Personen waren damals verletzt worden, 123 Häuser vollständig oder teilweise zerstört. Die Ortschaft ähnelte einem Trümmerfeld. Nicht eine Straße, nicht eine Gasse, nicht ein einziges Haus war verschont geblieben. Lediglich die Keller einzelner Häuser waren noch "bewohnbar".