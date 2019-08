Tornado: Aufräumen in Woche drei

Gruppe von Ehrenamtlichen, die seit dem Tornado beim Aufräumen mit anpackt, will sich als Verein organisieren.

Die dritte Woche nach dem Tornado ist angebrochen. Viele freiwillige Helfer sind abgezogen. Aber es bleibt noch immer so manches zu tun und es gibt sie noch: Die Ehrenamtlichen, die etwa in privaten Gärten aufräumen.

Einige von ihnen sind am Montagmorgen in der Rue des prés in Lamadelaine anzutreffen. Einer heißt Sven Eberhard. Gemeinsam mit Cindy Müller häuft er Grünschnitt auf, um es später in einen Container der Gemeinde Petingen zu laden.

Die Motorsäge streikt gerade ...