Tödliches Fernweh

Jüngst hat die Kriminalpolizei die Fahndung nach dem seit 13 Jahren untergetauchten Mörder Jean-Marc Kiesch wieder neu ausgeschrieben. Doch worum ging es eigentlich bei der Tat?

An ihrem eigenen Blut war die 69-jährige Frau erstickt, die am 5. Januar 1999 in ihrem Haus am Ortsrand von Befort tot aufgefunden wird. Ihr Mörder wird wegen Totschlags zu einer Haftstrafe von 20 Jahren mit teilweisem Strafaufschub verurteilt. Doch bereits beim ersten Hafturlaub taucht er unter. Seitdem fehlt von Jean-Marc Sirichai Kiesch jede Spur.



Seit Kurzem sucht das Fugitive Active Search Team der Kriminalpolizei mit neuen, künstlich gealterten Fotos nach dem Flüchtigen, den Interpol als einen der meistgesuchten Verbrecher Europas führt ...