Am Donnerstagabend musste ein weiterer Mensch sein Leben auf den Straßen lassen. Der 37-jährige Belgier war auf der N8 mit einem Bus kollidiert.

Tödlicher Verkehrsunfall bei Saeul

Am Donnerstagabend musste ein weiterer Mensch sein Leben auf den Straßen lassen. Der 37-jährige Belgier war auf der N8 mit einem Bus kollidiert.

Gegen 20.10 Uhr verlor am Donnerstag ein 37-jähriger Autofahrer auf der N8 in einer Linkskurve kurz vor Saeul die Kontrolle über seinen Wagen, der anschließend auf der Gegenspur mit einem Bus kollidierte. Anschließend schlitterte der Unfallwagen am Bus entlang und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer wurde dabei in seinem Wagen eingeklemmt und musste von den Rettungsdiensten aus dem Wrack geschnitten werden.

Foto: Polizei

Für den unglücklichen Autofahrer aus Libramont (B), kam jede Hilfe zu spät, er verstarb an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen. Die Strecke musste für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten für den Verkehr gesperrt werden.



Foto: Polizei