Tödlicher Verkehrsunfall bei Reckingen

Am Montagmorgen ist es nahe Reckingen zu einer Kollision zwischen einem Lieferwagen und einem Lastwagen gekommen. Die Unfallursache ist bisher unklar.

(dho) - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der N8 nahe Reckingen kam am Montagmorgen kurz vor 9 Uhr eine Person ums Leben. Vier weitere wurden verletzt, eine davon lebensgefährlich. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen. Diese werden gebeten sich bei der Dienststelle in Mersch unter der Nummer 4997-9500 zu melden.



Die Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen ereignete sich kurz vor dem Ortsausgang von Reckingen. Ein Lieferwagen war hier in Richtung Brouch unterwegs und stieß aus bisher ungeklärter Ursache in Höhe der Rue de Brouch mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammen.



Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Lieferwagen in den Straßengraben geschleudert. Der mit Sandstein beladene Lastwagen ist rechtsseitig von der Straße abgekommen und kippte.



Der Mess- und Erkennungsdienst wurde mit der Unfalluntersuchung beauftragt, weshalb die Strecke bis auf Weiteres gesperrt wurde.



Fünf Personen waren in den Unfall verwickelt. Foto: Polizei