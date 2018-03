Am Donnerstagmittag ist es erneut zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Ein Fahrer hatte auf gerader Strecke auf der N12 zwischen Antoniushaff und Asselborn die Kontrolle über seinen Wagen verloren.

Tödlicher Verkehrsunfall am Donnerstagmittag

Sophie Hermes Erneut kam es am Donnerstag zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Es ist bereits der zwölfte Verkehrstote im Jahr 2018.





2 Für den Fahrer kam jede Hilfe zu spät. Foto: Polizei

Am Donnerstagmittag ist es erneut zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Ein Fahrer hatte auf gerader Strecke auf der N12 zwischen Antoniushaff und Asselborn die Kontrolle über seinen Wagen verloren und war daraufhin mit voller Wucht gegen einen Straßenbaum am linken Fahrbahnrand geprallt. Der Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle.

Es ist bereits der zwölfte Verkehrstote in diesem Jahr. Erst am vergangenen Freitag gab es zwei Tote von den Straßen zu vermelden. In Eisenborn war ein 39-jähriger Motorradfahrer nach einem Unfall verstorben, am Ortsausgang von Redingen/Attert eine 25-jährige Frau.



Zum Vergleich: 2017 waren in zwölf Monaten 25 Verkehrstote gezählt worden.