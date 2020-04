Eine 51-jährige Frau wurde gegen 15 Uhr von einem Traktor erfasst und tödlich verletzt.

Tödlicher Unfall: Joggerin von Traktor erfasst

Maximilian RICHARD

Am Donnerstag ist gegen 15 Uhr eine Joggerin auf dem CR 331 zwischen Dahl und Nocher aus ungeklärter Ursache von einem Traktor erfasst worden. Für die 51-jährige Frau kam jede Hilfe zu spät. Sie verstarb noch an der Unfallstelle.

Die Strecke ist bis auf Weiteres für den Verkehr gesperrt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde die Spurensicherung der Kriminalpolizei mit den Ermittlungen befasst und die Maschine beschlagnahmt.

Es ist bereits der zweite tödliche Unfall binnen 24 Stunden. Am Mittwochnachmittag war bereits ein Radfahrer tödlich verunglückt. Er war auf einem Feldweg zwischen Kautenbach und Schüttburgermühle schwer gestürzt und erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen. Mit den beiden Unfällen steigt die Zahl der Verkehrstoten in diesem Jahr auf fünf an.

