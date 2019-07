Am Donnerstagabend kam es auf der RN12 zwischen Ulfingen und Asselborn im Norden des Landes zu einem schweren Unfall, der einen Passanten das Leben kostete.

Tödlicher Unfall in Ulfingen

(SC) - Am Donnerstag gegen 22.00 Uhr stieß ein Autofahrer, der in Richtung Asselborn unterwegs war, in einer langgezogenen Linkskurve im Eingang von Ulfingen frontal mit einem Fußgänger zusammen.

Der Passant wurde gegen die Windschutzscheibe des Wagens geschleudert, rolle über das Dach und fiel schließlich schwer verletzt hinter dem Unfallwagen zu Boden. Der Mann erlag wenig später noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Laut Polizeibericht handelt es sich bei dem Opfer um einen 23 Jahre alten Mann, wohnhaft in Belgien.

An der Unfallstelle waren Rettungskräfte aus Ulfingen und Wintger, ebenso wie ein SAMU und die örtliche Polizei. Ermittlungen sollen nun den genauen Unfallhergang klären.

Gegen 20.20 Uhr kam es auf der CR106 zwischen Steinfort und Hobscheid zu einem weiteren Autounfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Einsatzkräfte aus Hobscheid und Steinfort waren vor Ort.