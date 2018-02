(tom) - Am Montag kurz vor Mitternacht wurde die Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall in der rue des Martyrs in Rümelingen gerufen. Ein Auto sei in den Straßengraben gefahren, hieß es. Am Einsatzort angekommen stellten die Feuerwehrleute fest, dass sich im Auto noch der Fahrer befand. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen erlag der 69-jährige Franzose am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Die Unfallursache ist unklar.

Im Einsatz waren außerdem der Notarzt und die Ambulanz aus Esch sowie die Polizei.