(str) - Gegen 9.15 Uhr ist es am Donnerstagmorgen zu einem tödlichen Unfall in der Oberstadt gekommen.



Wie die Polizei mitteilt, hielt zunächst ein Sattelschlepper an einer roten Ampel in der hauptstädtischen "Avenue Amélie". Als der Lastwagen anfuhr, um in den Boulevard Royal abzubiegen, erfasste er eine Fußgängerin.

Die 46-jährige Frau, eine Luxemburgerin, verstarb noch an der Unfallstelle.



Der Mess- und Erkennungsdienst der Kriminalpolizei wurde mit der Spurensicherung befasst. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen noch.