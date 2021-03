Tödlicher Unfall bringt Bewährungsstrafe mit sich

Bei einer Kollision zwischen Koetschette und Grevels war im Juni 2019 ein Mann gestorben. Der Fahrer wurde nun verurteilt.

(SH) - Eine neunmonatige Bewährungsstrafe, eine Geldbuße in Höhe von 1.500 Euro sowie ein 42-monatiges Fahrverbot, das zum Teil für berufliche Fahrten aufgehoben wird: So lautete in erster Instanz das Urteil gegen einen Mann, der im Juni 2019 kurz nach 23.20 Uhr auf dem CR 308 zwischen Koetschette und Grevels einen tödlichen Unfall verursacht hatte.

Der Fahrer hatte in einer Kurve die Kontrolle über seinen Wagen verloren und war frontal gegen einen Baum geprallt ...