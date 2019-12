Nach einem tödlichen Unfall im Juni 2017 ist am Mittwoch das Urteil in erster Instanz gegen den Verursacher ergangen.

Tödlicher Unfall: Bewährung für betrunkenen Fahrer

(str) - Für die 36-jährige Frau kam am späten Abend des 18. Juni 2017 auf der Landstraße zwischen Limpach und Schouweiler jede Hilfe zu spät. Sie war die Beifahrerin in einem Auto, dass mit voller Wucht gegen einen Baum geprallt war und verstarb noch an der Unfallstelle.



Der heute 28-jährige Fahrer war mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs, sein Blutalkoholwert lag bei 1,75 Promille und er wurde positiv auf Cannabis getestet.



Im Prozess zum Unfall gab er zu, vier bis sechs Bier getrunken und am Tag davor einen Joint geraucht zu haben. An den Unfall, sagte er, könne er sich nicht erinnern.



Bewährung bei Haft und Fahrverboten



Am Mittwoch erging nun das Urteil in erster Instanz: eine Haftstrafe von 18 Monaten, deren Vollzug zur Bewährung ausgesetzt ist und eine Geldbuße von 3.000 Euro.



Dazu kommen mehrere Fahrverbote von insgesamt 51 Monaten, wovon 21 zur Bewährung ausgesetzt werden und bei den verbleibenden 30 eine Ausnahmereglung für den Arbeitsweg gilt.



Darüber hinaus muss er sieben hinterbliebenen Familienmitgliedern Schadenersatz in Höhe von 93.800 Euro zahlen. Anträge von fünf weiteren Personen wurden abgelehnt.