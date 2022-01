Am Montagabend musste eine 18 Jahre alte Frau aus dem Norden des Landes ihr Leben bei einem Unfall lassen

Gegen Baum geprallt

Tödlicher Unfall bei Useldingen

Am Montagabend musste eine 18 Jahre alte Frau aus dem Norden des Landes ihr Leben bei einem Unfall lassen

Foto: Polizei

(TJ) - Am dritten Tag des Neuen Jahres muss Luxemburg bereits ein erstes Verkehrsopfer registrieren.

Der Unfall passierte gegen 21.15 Uhr zwischen als eine Fahrerin, die von Useldingen in Richtung Everlingen unterwegs war auf der RN22 die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und über die Gegenspur hinweg mit der Fahrerseite gegen einen Baum krachte.

Der Aufprall war so heftig, dass die unglückliche 18-Jährige aus dem Norden des Landes noch an Ort und Stelle verstarb. Der SAMU-Notarzt konnte nur mehr den Tod feststellen.

Die Zentrale der Rettungsdienste hatte einen Rettungswagen aus Lintgen sowie die Feuerwehren aus Redingen und Useldingen an den Unfallort abkommandiert. Der Mess- und Erkennungsdienst der Polizei nahm die Unfallspuren zu Protokoll. Währendessen blieb die RN22 während mehrerer Stunden gesperrt.

Ein Schwerverletzter in Mersch

Bereits gegen 18 Uhr war in der Route d'Arlon in Mersch ein Fußgänger von einem Auto erfasst und zu Boden geschleudert worden. Dabei wurde der Unglückliche schwer verletzt und nach einer Erstbehandlung durch den SAMU-Notarzt von Sanitätern aus Lintgen ins Krankenhaus transportiert.

Gegen 21 Uhr hatte sich auf der A3 in Richtung Luxemburg ein Fahrzeug überschlagen. In diesem Fall musste ein Leichtverletzter mit einer Ambulanz aus Düdelingen zur Untersuchung ins Spital gebracht werden.

Zwei Brandeinsätze

Gegen 18.30 Uhr brannte in der Rue de Hesperange in Luxemburg ein Fahrzeug. Die Feuerwehr aus der Hauptstadt löschte die Flammen, verletzt wurde niemand. Ebenfalls bei Materialschaden blieb es gegen 20.30 Uhr als in der Rue Staedtgen in Ulflingen ein kleinerer Brand auf einer Baustelle gelöscht werden musste. Die lokale Feuerwehr nahm sich der Sache an.

