Tödlicher Unfall bei Friedhaff

Auf der N7 verlor am Samstagmorgen ein Mann bei einer Frontalkollision sein Leben.

(TJ) - Gegen 7.40 Uhr kam es am Samstagmorgen im Norden des Landes zu einem Unfall mit Todesfolge. Aus noch unbekannter Ursache war in der Nähe von Friedhaff ein Autofahrer auf die Gegenfahrbahn geschleudert und dort mit einem entgegenkommenden Fahrzeug frontal kollidiert.

Die Polizei nahm das Geschehen zu Protokoll. Foto: Polizei

Ein 40 Jahre alter Mann aus Landscheid wurde bei dem Zusamenstoß in dem zweiten Fahrzeug so schwer verwundet, dass er noch an Ort und Stelle verstarb. Auch der Notarzt aus Ettelbrück konnte nichts mehr für ihn tun. Eine weitere Person wurde schwer verwundet und nach einer Erstbehandlung von Sanitätern aus Diekirch ins Krankenhaus transportiert. Beide waren alleine in ihren Fahrzeugen unterwegs, als der Unfall passierte.

Die Feuerwehren aus Diekirch und Tandel sicherten die Unfallstelle ab. Die Staatsanwaltschaft Diekirch, die Polizei Diekirch und der Mess- und Erkennungsdienst des SPJ weilten zur Spurensicherung vor Ort.

