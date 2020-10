In der Nacht zum Sonntag verlor ein 34-jähriger Mann sein Leben zwischen Mamer und Strassen.

Tödlicher Unfall auf der A6

In der Nacht zum Sonntag verlor ein 34-jähriger Mann sein Leben zwischen Mamer und Strassen.

(TJ) - Kurz vor 1 Uhr in der Nacht auf Sonntag verlor ein 34 Jahre alter Mann sein Leben bei einem Unfall auf der Autobahn A6 zwischen Mamer und Strassen.

Eine Autofahrerin setzte gerade an, einen Lastwagen zu überholen und wollte auf die Überholspur wechseln, als sie den Fußgänger frontal erfasste. Der Unglückliche wurde über die kalifornische Mauer hinweg auf die Gegenfahrbahn geschleudert und blieb dort auf dem Standstreifen liegen. Er war so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort verstarb.

Die Autofahrerin blieb unverletzt, obwohl ihr Fahrzeug schwer beschädigt wurde. Die Polizei ermittelt, wie es zu diesem Unfall kommen konnte. Deshalb musste die A6 in beiden Richtungen gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden.

