Am Freitagabend

Autofahrer stirbt bei Unfall auf dem CR179

Ein Autofahrer hat einen schweren Unfall am Freitagabend nicht überlebt. Er war mit seinem Fahrzeug gegen eine Umzäunung aus Holzbalken gekracht.

(dme) - Auf dem CR179 zwischen Leudelingen und Zessingen ist es am Freitagabend gegen 21.30 Uhr zu einem tödlichen Unfall gekommen, wie die Police Grand-Ducale auf Anfrage bestätigte. Ein Auto war in eine Umzäunung aus Holzbalken gekracht. Dabei wurde der Fahrer so schwer verletzt, dass er unmittelbar nach dem Unfall verstarb.

Eine Untersuchung zur genauen Bestimmung des Unfallhergangs wurde eingeleitet.

