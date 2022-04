Bei einer Auseinandersetzung in einer Wohnung starb am Samstagmorgen ein 38-jähriger Mann.

32-Jähriger festgenommen

Tödlicher Streit in Düdelingen

Am Samstagmorgen gegen 6 Uhr kam es in einer Wohnung in Düdelingen zu einem Streit zwischen zwei Personen. Dabei wurde ein 38-jähriger Mann tödlich verletzt. Das meldet der Staatsanwalt in einer Mitteilung vom Samstagmittag.

Die alarmierte Polizei begab sich mit dem Staatsanwalt und dem Ermittlungsrichter zum Tatort. Der mutmaßliche Täter, ein 32-jähriger Mann wurde festgenommen und wird dem Ermittlungsrichter am Nachmittag vorgeführt.

Ermittlungen wurden aufgenommen, die Autopsie des Opfers wurde angeordnet.

Der Staatsanwalt erinnert daran, dass die Unschuldsvermutung gilt.

