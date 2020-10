Ein Motorradfahrer ist nach einer Kollision mit einem Auto an der Auffahrt zur Autobahn A4 im Krankenhaus gestorben.

Tödlicher Motorradunfall in Leudelingen

(jt) - Nach einer Frontalkollision zwischen einem Motorradfahrer und einem Auto in Leudelingen ist der Motorradfahrer seinen schweren Verletzungen erlegen. Das teilt die Polizei am Dienstagnachmittag mit.

Der Unfall hatte sich gegen 6.30 Uhr in der Rue de Luxembourg in Leudelingen, auf Höhe der Auffahrt zur Autobahn A4, ereignet. Der Motorradfahrer wurde durch die Kollision lebensgefährlich verletzt und ins Krankenhaus transportiert, wo er einige Stunden später verstarb.

Der Autofahrer erlitt einen Schock und trug leichte Verletzungen davon. Die Staatsanwaltschaft ordnete Ermittlungen zum Unfallgeschehen an. Personen, welche zweckdienliche Hinweise zum Unfallhergang mitteilen können, sollen sich mit der Polizeidienststelle Esch/Alzette per Telefon: (+352) 244501000 oder per E-Mail: police.esch(at)police.etat.lu in Verbindung setzen.



