Tödlicher Familienstreit in Tetingen: Frau weiter in U-Haft

Bei einem Familienstreit kommt am 12. September 2019 ein Mann ums Leben. Seine Frau sitzt auch ein Jahr nach der Tat noch in Untersuchungshaft.

(SH) - Am 12. September 2019 - also vor genau einem Jahr - nahm ein Familienstreit in Tetingen für einen 62-jährigen Mann ein tödliches Ende. Dem Mann sollen LW-Informationen zufolge bei dem Vorfall in einer Wohnung an der Rue Neuve in Tetingen Stichverletzungen zugefügt worden sein. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass jede Hilfe zu spät kam: Die Rettungskräfte konnten am Abend des 12. September 2019 bei ihrem Eintreffen am Tatort nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Als dringend tatverdächtig gilt gleich nach der Tat die damals 59 Jahre alte Ehefrau des Opfers, die von der Polizei im Haus angetroffen werden konnte ...