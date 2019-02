Tödlicher Beziehungsstreit endet vor Gericht

Bei einer Auseinandersetzung in Mertert kommt im Februar 2015 ein Mann durch Stichverletzungen ums Leben. Die Partnerin muss sich nun wegen Totschlags vor der Kriminalkammer verantworten.

(SH) - Es ist ein Bild des Grauens, das sich Nachbarn und Rettungskräften am frühen Morgen des 17. Februar 2015 in Mertert bietet: Ein Mann liegt in einer Blutlache auf dem Bürgersteig. Drei tief reichende Stiche wurden ihm mit der 18 Zentimeter langen Schneide eines Küchenmessers zugefügt. Zwei davon, jener unter der rechten Brustwarze und jener im unteren Rippenbereich, verletzen ihn so schwer, dass er stirbt. „Verbluten von außen und innen infolge von Stichverletzungen“, behält der Gerichtsmediziner als Todesursache zurück. Weitere leichtere Verletzungen lassen zudem auf stumpfe Gewalteinwirkung schließen.

Sie sollen ebenso wie die tödlichen Stiche auf einen Beziehungsstreit zwischen dem Mann und seiner Gefährtin zurückzuführen sein. Bei der körperlichen Auseinandersetzung wurde auch die Frau verletzt. Im Gesicht und Kopfbereich wies sie mehrere Schorfanhaftungen und Hämatomverfärbungen auf. Zudem war eine Rippe gebrochen und Beine, Hüfte sowie Arme waren mit Hämatomen versehen.

Erinnerungslücken

Was genau sich in der Tatnacht abspielte, soll in dieser Woche vor Gericht geklärt werden. Die Frau muss sich derzeit nämlich wegen Totschlags vor der Kriminalkammer verantworten.



Erschwerend auf dem Weg zur Wahrheitsfindung ist jedoch, dass sie sich scheinbar nicht an alle Details erinnern kann und dass zumindest einige ihrer Aussagen von jenen einer Zeugin abweichen. Die Erinnerungslücken könnten dem Gerichtsmediziner zufolge zum einen eine Folge der Kopfverletzungen sein, zum anderen aber auch auf den Alkoholkonsum zurückzuführen sein. Die Frau soll zum Tatzeitpunkt einen Alkoholwert von zwei Promille gehabt haben, der Mann gar von drei Promille.

In einer Videorekonstitution, die zum Auftakt der Verhandlung gezeigt wurde, gab die Frau an, bereits im Bett gewesen zu sein, als ihr Partner sie durch Lärm und Geschrei weckte. „Er kam zu mir ins Zimmer und zog mich an den Haaren in die Küche“, so die Beschuldigte. Beide seien dann die Kellertreppe herabgestürzt. Anschließend soll der Mann die Frau gleich mehrmals zu Boden geworfen und geschlagen haben. Auch soll er sie gewürgt haben. Dann seien sie wieder in der Küche gewesen. „Ich muss zum Messer gegriffen haben“, so die Frau weiter und mit etwas mehr Sicherheit: „Ich hatte das Messer in der rechten Hand. Ich bin Rechtshänderin.“

Sie habe dann auf den Mann eingestochen und versucht, ihn aus der Wohnung zu bekommen, was ihr auch gelungen ist. „Ich wusste nicht, was passiert war“, erklärt sie in dem Video weiter. Sie habe dann Scherben in der Küche beseitigt und das Messer – die Tatwaffe – unter der Matratze versteckt.

Die Zeugin, die sich in der Tatnacht in der Wohnung befand, hatte während der Rekonstitution erklärt, den Mann bereits vor dem tödlichen Vorfall vor die Tür gesetzt zu haben. Sie sagte aber auch: „Ich stand unter Schock, es lief alles so schnell.“

Mit den Aussagen der Ermittler wird der Prozess am Mittwoch fortgesetzt.

