(tom) - Am Montagmorgen gegen 8.50 Uhr kam es auf einer Baustelle in der Avenue John F. Kennedy - nahe des Rond-Point Serra - in Kirchberg zu einem tödlichen Arbeitsunfall. Nach Angaben der Polizei war ein Arbeiter unter einem umstürzenden Gerüst begraben worden. Der Mann verstarb noch am Unfallort. Die Ursache ist noch unklar.



Weitere Infos folgen.