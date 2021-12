Am Mittwoch musste ein Arbeiter in der Rue Zénon Bernard bei einem Unfall sein Leben lassen.

Tödlicher Arbeitsunfall in Esch/Alzette

Am Mittwoch musste ein Arbeiter in der Rue Zénon Bernard bei einem Unfall sein Leben lassen. Der Unglückliche arbeitete in einem Graben, als eine Stahlkonstruktion, welche den Graben absichern sollte, nachgab. Der Mann wurde unter herabfallenden Erdmassen begraben.

Er konnte nur mehr tot geborgen werden, alle Wiederbelebungsversuche waren vergeblich. Kriminalpolizei und Arbeitsinspektion untersuchen den Vorfall.



