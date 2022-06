Ein 55 Jahre alter Mann musste auf einer Baustelle im Norden des Landes sein Leben lassen.

Tödlicher Arbeitsunfall in Ell

(TJ) - Am Donnerstagnachmittag kam es in Ell zu einem tödlichen Unfall auf einer Baustelle. Ein 55 Jahre alter Mann war mit Arbeiten in einem Graben beschäftigt, als dieser teilweise einstürzte. Die Bodenmassen begruben den Unglücklichen unter sich.

Alle Rettungsversuche waren vergeblich, ein Arzt konnte nur mehr den Tod feststellen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Mess- und Erkennungsdienst zum Unfallort geschickt. Auch die ITM wurde über den traurigen Zwisdchenfall in Kenntnis gesetzt. Die Polizei nahm das Geschehen zu Protokoll.

