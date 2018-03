Zu einem tödlichen Unfall kam es am Freitagmorgen in der Rue d'Anvers in Luxemburg. Ein Arbeiter war von einem Baugerüst sechs Stockwerke in die Tiefe gestürzt.

Tödlicher Arbeitsunfall in der Hauptstadt

Teddy Jaans

Zu einem tödlichen Unfall kam es am Freitagmorgen in der Rue d'Anvers in Luxemburg. Ein Arbeiter war von einem Baugerüst sechs Stockwerke in die Tiefe gestürzt. Für den 42-jährigen Mann aus Spanien kam jede Hilfe zu spät.

Der Unfall hatte sich auf einer Baustelle der Zithaklinik ereignet. Polizei und ITM ermitteln die Unfallursache.