Bei Forstarbeiten in der Ortschaft Brandenburg ist ein 47 Jahre alter Mann getötet worden. Die Behörden ermitteln.

Mann von Ast getroffen

Tödlicher Arbeitsunfall in der Gemeinde Tandel

(jt) - In Brandenburg (Gemeinde Tandel) hat es am Dienstag einen tödlichen Arbeitsunfall gegeben, wie die Polizei am Mittwoch berichtet. Ein 47-Jähriger wurde kurz nach 16 Uhr bei Forstarbeiten von einem herabstürzenden Ast getroffen und dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Beamte der ITM sowie der Spurensicherung der Polizei begaben sich zum Unfallort. Es wurde Protokoll erstellt. Die Staatsanwaltschaft beantragte eine Autopsie, um die Todesursache zu klären.

