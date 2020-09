Gegen 13 Uhr ist ein Arbeiter von einem Gerüst gestürzt. Er erlag seinen Verletzungen.

Tödlicher Arbeitsunfall in Bridel

Pierre SCHOLTES Gegen 13 Uhr ist ein Arbeiter von einem Gerüst gestürzt. Er erlag seinen Verletzungen.

Zu einem tödlichen Arbeitsunfall kam es gegen 13 Uhr in der Rue du Tilleul in Bridel. Ein Arbeiter stürzte auf einer Baustelle von einem Gerüst drei Meter in die Tiefe und wurde schwer verletzt.

Trotz intensiver Rettungsmaßnahmen verstarb der Mann noch an der Unfallstelle. Bei dem Betroffenen handelt es sich, laut Polizeibericht, um einen 52-Jährigen aus dem französischen Grenzgebiet.

Dahl: Kriegsmunition gefunden Die Panzergranate aus dem Zweiten Weltkrieg wurde noch vor Ort entschärft.

Die Staatsanwaltschaft wurde über den Vorfall informiert. Der Mess- und Erkennungsdienst der Polizei sowie die Gewerbeinspektion begaben sich vor Ort.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.