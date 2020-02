Wegen eines tödlichen Unfalls an einer Baustelle in Luxemburg-Limpertsberg im April 2016 wurde nun eine Firma und deren Geschäftsführer in erster Instanz verurteilt.

Exklusiv für Abonnenten

Tödlicher Arbeitsunfall: Firma zur Verantwortung gezogen

Wegen eines tödlichen Unfalls an einer Baustelle in Luxemburg-Limpertsberg im April 2016 wurde nun eine Firma und deren Geschäftsführer in erster Instanz verurteilt.

(SH) - Auf einer Baustelle in der Rue de l‘Avenir in Luxemburg-Limpertsberg stirbt im April 2016 ein Arbeiter. Der 39-jährige Mann wird in einer Baugrube von Boden und Betontrümmern erdrückt, nachdem eine Stützmauer abgetragen worden war. Zwei Baufirmen, deren Geschäftsführer und der zuständige Vorarbeiter mussten sich wegen des tödlichen Unfalls vor Gericht verantworten ...