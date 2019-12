Eine Geldstrafe von 1.500 Euro wurde am Mittwoch gegen jenes Unternehmen verhängt, das für eine Baustelle in Oberkerschen verantwortlich zeichnete, an der am 23. April 2015 ein Mann in den Tod stürzte.

Tödlicher Arbeitsunfall: Firma muss zahlen

(SH) - Circa acht Meter war ein Arbeiter am 23. April 2015 bei einem Einsatz auf einem Dach in die Tiefe gefallen. Knapp sieben Monate später starb der Mann an den Folgen des Unfalls. Das Unternehmen, das für die Baustelle in Oberkerschen verantwortlich zeichnete, wurde nun in erster Instanz zu einer Geldstrafe von 1.500 Euro verurteilt. Der Firma war vorgeworfen worden, nicht alle Maßnahmen getroffen zu haben, um die Sicherheit des Mannes zu gewährleisten.

Alle Parteien haben 40 Tage Zeit, um gegen das Urteil Berufung einzulegen.