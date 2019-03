Der zuständige Untersuchungsrichter hat am Donnerstag Anklage gegen jenen Polizisten erhoben, der am 11. April 2018 bei einer Polizeikontrolle in Bonneweg einen flüchtigen Autofahrer erschossen hatte. Der Tatvorwurf lautet auf Totschlag und Körperverletzung.

Tödliche Schüsse in Bonneweg: Polizist unter Anklage

Steve REMESCH Im Fall des bei einer Polizeikontrolle in Bonneweg getöteten Autofahrers gab es am Freitagnachmittag eine überraschende Wendung.

Der beschuldigte Polizeibeamte bleibt unter Auflagen auf freiem Fuß. Die Ermittlungen laufen weiter. Es gilt die Unschuldsvermutung.