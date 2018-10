Tödliche Promillefahrt

Weil er im Juni 2016 betrunken mit seinem Auto einen Fußgänger nahe Monkeler anfuhr und tödlich verletzte, muss sich nun ein 48-jähriger Mann wegen fahrlässiger Tötung und Fahrerflucht vor Gericht verantworten.

“Ech kennen déi Streck”, lautete vor Jahren der Slogan einer Verkehrsicherheitskampagne. Und genau diese Worte waren am Dienstag auch aus dem Mund jenes Mannes zu hören, der bei einer Alkoholfahrt am frühen Morgen des 18. Juni 2016 einen 24-jährigen Mann in Monkeler tödlich verletzte.

Teil der Aussage des 48-Jährigen war auch ein anderer Satz, der den vorsitzenden Richter stutzig machte: Er habe sich, als er nach “ville Pätt” in seinen Wagen gestiegen sei, noch immer “gutt gespiirt” ...