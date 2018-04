Tödliche Gewissensfrage

Vor 75 Jahren, am 21. April 1943 versucht der Gendarm und Widerstandskämpfer Eugène Glodt, sich seiner Verhaftung zu entziehen und wird erschossen.

„Beim Auffliegen immer versuchen, die Flucht zu ergreifen“: Der Gendarm und Widerstandskämpfer Eugène Glodt nahm die Weisung wörtlich, als am 21. April 1943 klar war, dass die Gestapo ihm auf die Schliche gekommen war. Doch das Mehrfamilienhaus in der Rue de Luxembourg in Steinfort war bereits umstellt und eine Kugel in den Rücken bereitete der Flucht ein jähes Ende.



„Seine Frau war immer überzeugt, dass er verraten worden war“, erzählt Paul Heinrich vom Groupe de recherches et d'études sur la guerre 1940-1945, der sich über Jahre hinweg mit dem Fall des jungen Gendarmen beschäftigt hat ...