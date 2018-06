Umweltministerin Carole Dieschbourg nutzte den internationalen Tag der Umwelt für eine Bestandsaufnahme der heimischen Schmetterlinge. Wie andere Arten auch, stehen die Falter unter erheblichem Siedlungsdruck.

Lokales 3 Min.

Todeszone Vorgarten

Umweltministerin Carole Dieschbourg nutzte den internationalen Tag der Umwelt für eine Bestandsaufnahme der heimischen Schmetterlinge. Wie andere Arten auch, stehen die Falter unter erheblichem Siedlungsdruck.

Weltweit ist die Biodiversität auf dem Rückzug. Manche Arten verschwinden, noch bevor der Mensch ihnen einen Namen gegeben hat. Besonders problematisch ist in letzter Zeit das Insektensterben, das in Europa bedrohliche Ausmaße angenommen hat. Rund eine Million Insektenarten wurden bisher weltweit bestimmt, das ist die Hälfte aller Arten, die auf unserem Planeten leben. Forscher gehen von weltweit vier bis sechs Millionen Insektenarten aus.



Die kleinen Krabbler und Bestäuber erfüllen dabei eine nicht zu unterschätzende wirtschaftliche Funktion: Durch das Bestäuben der Blüten wird eine globale landwirtschaftliche Leistung im Wert von 153 Milliarden Euro erbracht, allein für die EU beläuft sich diese Leistung auf 15 Milliarden Euro. Ohne Insekten also gebe es keine Früchte und kein Gemüse. Vielen Vogelarten dienen sie zudem als Futterbasis. Leider macht der Mensch den Insekten das Leben zunehmend schwer.



Rote Liste mit 89 Faltern

„Auch Luxemburg macht da keine Ausnahme“, so Umweltministerin Carole Dieschbourg. Vor dem Hintergrund einer naturbelassenen Wiese, gleich neben dem Gemeindehaus in Oberanven gelegen, legte die Ministerin zum Welttag der Umwelt am Mittwoch neue Zahlen vor. Das Forschungsinstitut LIST hat die Zahl der Tagfalter systematisch erfasst. „Diese Bestäuber sind ein guter Indikator für den Zustand der natürlichen Umwelt“, so Carole Dieschbourg. Leider bestätigt diese Rote Liste von insgesamt 89 heimischen Schmetterlingsarten den negativen Trend: Jede dritte Art ist demnach bedroht beziehungsweise kurz vor dem Aussterben. Nur für 56 Prozent der erfassten Arten kann, mit Vorbehalt, Entwarnung gegeben werden.

Fliegende Bestäuber Weltbienentag: Jean Paul Beck ist Präsident des Lëtzebuerger Landesverband fir Beienzuucht FUAL und kennt damit die Probleme der luxemburgischen Imker. Für ihn sind aber nicht die Bienen die Bestäuber, die am meisten bedroht sind.

Es gibt aber auch positive Meldungen: So haben sich etwa die Bestände des Feuerfalters erholen können. Die Ursachen sind laut der Umweltministerin bekannt: Verödung der Landschaft durch Zerstörung von Hecken und naturbelassenen Grundstücken, der massive Einsatz von Pestiziden und Dünger, die Bebauung und nicht zuletzt der Klimawandel. Als Gegenmaßnahmen empfiehlt sich in erster Linie das Schaffen von Naturschutzgebieten. „Wir werden die Politik der Schutzgebiete weiterführen. Alleine in den letzten 26 Jahren konnte die gesamte ausgewiesene Fläche verdoppelt werden“, so Dieschbourg.



Um seinen europäischen Verpflichtungen zum Schutz der Bestäuber nachzukommen, hat Luxemburg im Rahmen des nationalen Naturschutzplanes 100 Millionen Euro für das Schaffen von Schutzgebieten bereitgestellt. Die ersten Resultate können sich laut Dieschbourg zeigen lassen: So konnten in den Naturschutzgebieten in den früheren Tagebaugebieten im Süden des Landes aber auch in der Aarnescht nahe Oberanven viele Schutzmaßnahmen umgesetzt werden. Zudem unterstützt der Staat landwirtschaftliche Projekte, welche zum Erhalt von Biotopen beitragen. 1 050 Hektar mit insgesamt 400 Verträgen sind bisher erfasst.

Auch Kommunen gefordert

Aber auch die Gemeinden können einen aktiven Beitrag leisten: Über das Gemeindesyndikat SIAS werden zurzeit 16 Gemeinden beratend begleitet. Laut Doris Bauer, Mitarbeiterin der biologischen Station SIAS, gehe es dabei vor allem um den Erhalt von Bongerten und Gewässerschutz. Weitere Schwerpunkte sind das Anlegen von Blumenwiesen, das Erhalten von naturbelassenen Wiesen durch späteres Mähen sowie den Verzicht auf jegliche Pestizide.

Steinreich und artenarm Schottergärten sind modern, unkrautfrei und pflegeleicht. Dennoch sind sie nicht die beste Lösung für Hobbygärtner und Tiere.

Zu mehr Gelassenheit im Umgang mit dem privaten Garten rät aber auch Marianne Kollmesch von der Umweltberatung. Hier könne jeder Einzelne seinen Beitrag leisten, um Insekten und Bestäubern einen reich gedeckten Tisch anzubieten. „Einheimische Pflanzenarten, Verzicht auf Pestizide und naturbelassene Ecken oder Grasinseln, die kaum bis wenig gemäht werden, reichen oft schon aus“, so Kollmesch.



Desaströs sei hingegen der aktuelle Trend zu sogenannten japanischen Gärten, regelrechten Schotterhaufen ohne jegliches Leben. „Die Steine werden oft aus asiatischen Staaten importiert, was bereits wenig nachhaltig ist“, so Kollmesch. „Zudem müssen sie oft mit Pestiziden behandelt werden, weil einzelne Kräuter sich doch einnisteten. Für Insekten sind dies Todeszonen“. Vorsicht sei auch beim Kauf von Pflanzen geboten, oft seien diese bereits chemisch vorbehandelt und die Gifte würden auf diese Weise in den eigenen Garten importiert. Mittlerweile besteht aber ein Angebot aus heimischer Produktion, welches ohne diese Produkte auskommt.



Kollmesch wandte sich aber auch an die Zunft der Landschaftsgärtner: „ Wir zeigen gerne mit dem Finger auf die Landwirte. Aber auch die Berufsgärtner setzen bei ihrer Pflegearbeit oft hemmungslos Pestizide sein. Im Zweifelsfall sollte man auf den Gärtner zurückgreifen, der ohne diese Hilfsmittel auskommt.“ Lokales, Seite 27