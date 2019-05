Am Samstagmorgen brach in Cents ein Feuer aus. Rettungskräfte bargen eine leblose Person aus dem Wohngebäude.

Todesfall in einer Wohnung in Cents

Am Samstagmorgen brach in Cents ein Feuer aus. Rettungskräfte bargen eine leblose Person aus dem Wohngebäude.

(SC) - Am frühen Samstagmorgen wurde in einem Wohngebäude in der Allée du Carmel in Luxemburg-Cents ein Feueralarm ausgelöst. Als die Rettungsdienste vor Ort eintrafen, stellten sie einen Brand im Inneren einer Wohnung fest. Das Feuer war schnell unter Kontrolle gebracht, doch bei dem Einsatz fanden die Einsatzkräfte in der betroffenen Wohnung eine leblose Person.

Um die genaue Todesursache festzustellen, wurde seitens der Staatsanwaltschaft eine Autopsie beantragt.