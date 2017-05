Von Jacques Ganser



Nach dem tragischen Todesfall des kleinen Enzo am 11. Februar in der "Kannerklinik" haben die Eltern die Resultate einer weiteren Autopsie erhalten. Laut einer Mitteilung der Familienangehörigen habe diese aber keine neuen Erkenntnisse gebracht.

Der vierjährige Junge war am 8. Februar mit starken Bauchschmerzen im Düdelinger Krankenhaus vorstellig geworden und dann ins Escher CHEM geschickt worden. Dort wurde ein Magen-Darm-Infekt diagnostiziert, das Kind wurde anschließend nach Hause entlassen. Weil die Schmerzen schlimmer wurden, suchten die Eltern am 10. Februar erneut die Notaufnahme des CHEM auf. Die Diagnose blieb die gleiche, das Kind wurde nur medikamentös behandelt. Die besorgten Eltern suchten anschließend die Notaufnahme der „Kannerklinik“ auf. Das Kind verstarb dort am darauf folgenden Morgen. Laut Autopsie ist der Tod des Kindes auf den extremen Verlauf des Magen-Darm-Infektes mit anschließendem Darmverschluss zrückzuführen.

Keine Rückmeldung mehr



Die Eltern des Kindes, welche vom Gesundheitsministerium regelmäßig über den Stand der internen Untersuchungen auf dem Laufenden gehalten wurden, warten jetzt auf ein Gespräch mit dem Direktor des CHEM in Esch, dem damals im CHEM für die Behandlung verantwortlichen Arzt und dem medizinischen "Mediateur". In ihrer Mitteilung wundern sich die Familienangehörigen zudem, dass sie seit Wochen nichts mehr vom Gesundheitsministerium und von der Staatsanwaltschaft gehört haben. Dies trotz des Umstandes, dass der Tod des Jungen bereits mehr als drei Monate zurückliegt.



Bereits am 14. Februar hatte sich die Staatsanwaltschaft eingeschaltet, sie leitete eine Untersuchung gegen Unbekannt wegen eines verdächtigen Todesfalles ein. Es soll also geklärt werden, wieso das Kind sterben musste. Die Eltern reichten bisher keine Klage ein.

Interne Untersuchung



Zudem wurde eine interne Untersuchung seitens der “Direction de la santé” eingeleitet, so wie das neue Spitalgesetz dies vorschreibt. Diese Untersuchung, welche inzwischen abgeschlossen ist, soll klären, ob die vorgeschriebenen medizinischen Regeln und Prozeduren in beidem Krankenhäusern eingehalten wurden. Der Direktor der Gesundheitsverwaltung gibt auf Basis dieses Berichtes Empfehlungen an die Gesundheitsministerin, welche diese zusammen mit den Krankenhausbetreibern dann diskutieren und umsetzen soll. Zu welchen Schlüssen diese Untersuchung kam, wurde der Öffentlichkeit mit Verweis auf das "secret médical" bisher nicht mitgeteilt.

Eine Sprecherin des CHL erklärte dem "Luxemburger Wort" aber bereits Anfang April, dass dort sämtliche Prozeduren eingehalten worden seien und keine Dysfunktionen festgestellt worden seien. Dementsprechend wäre es sowohl beim Personal als auch bei den Abläufen nicht zu Anpassungen oder Konsequenzen gekommen.