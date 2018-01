(SH) - Ein Jahr ist es her, dass ein Vorfall aus Frankreich auch in Luxemburg für Schlagzeilen sorgte: Bei Roussy-le-Village, nur ein paar Kilometer hinter Frisingen, stoßen Polizisten am Abend des 16. Januar 2017 auf ein ausgebranntes Fahrzeug. Auf dem Rücksitz des Wagens befindet sich eine verkohlte Leiche.



Die Spur wird die Ermittler schnell nach Luxemburg führen, denn das Auto, ein schwarzer BMW, ist im Großherzogtum immatrikuliert ...