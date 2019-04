Tod von Großherzog Jean: alle Infos im Liveticker

Großherzog Jean ist im Alter von 98 Jahren gestorben. Großherzog Henri übermittelte die traurige Nachricht am Dienstagmorgen. Verfolgen Sie die Geschehnisse im Liveticker.

Großherzog Jean ist im Alter von 98 Jahren gestorben. Großherzog Henri übermittelte die traurige Nachricht am Dienstagmorgen. Verfolgen Sie die Geschehnisse im Liveticker.





Luxemburg trägt Trauer: Großherzog Jean ist am Dienstag im Alter von 98 Jahren verstorben. Sein Sohn und Amtsnachfolger, Großherzog Henri, teilte den Tod des früheren Staatschefs mit. Zahlreiche Politiker und Weggefährten würdigten die Lebensleistung von Jean.

Jeans Gesundheitszustand hatte sich am Osterwochenende ernsthaft verschlechtert. Davor war der Großherzog wegen einer akuten Lungenentzündung im Krankenhaus behandelt worden.

Die Nachricht von Großherzog Henri vom Dienstagmorgen:

Jean war der fünfte Herrscher der Luxemburger Dynastie auf dem Thron des Großherzogtums und regierte das Land von 1964 bis 2000. Seine Aufgabe als Landesfürst nahm er ganz in der Tradition seiner Mutter, Großherzogin Charlotte, wahr. Er war insofern sehr diskret, gab nie Interviews und wandte sich nur zu festen Angelegenheiten, zum Jahresende und zum Nationalfeiertag, an das Volk.



Jean wurde am 5. Januar 1921 auf Schloss Berg geboren. Er war der älteste Sohn von Großherzogin Charlotte und Prinz Félix von Bourbon-Parma. Getauft wurde er auf die Namen Jean, Benoît, Guillaume, Marie, Robert, Louis, Antoine, Adolphe und Marc d'Aviano. Er hatte fünf Geschwister, Elisabeth, Marie-Adelheid, Marie-Gabrielle, Charles und Alix, von denen nur noch Marie-Gabrielle lebt. Am 9. April 1953 heiratete Prinz Jean die Prinzessin Joséphine-Charlotte von Belgien. Mit ihr hatte er fünf Kinder: Prinzessin Marie-Astrid (*1954), Prinz Henri (*1955), Prinzessin Margaretha (*1957), Prinz Jean (*1957) und Prinz Guillaume (*1963). Großherzogin Joséphine Charlotte starb am 10. Januar 2005 nach einem langen Krebsleiden im Alter von 77 Jahren.