(str) - Am 28. März 2014 war ein Mann schwer verletzt und bewusstlos am Straßenrand unweit der Obdachlosenunterkunft der „Wanteraktioun“ in Findel entdeckt worden. Zehn Tage später starb das 41-jährige Opfer.



Der Bericht des Gerichtsmediziners ließ keinen eindeutigen Befund zu, ob das Opfer nun durch einen Sturz oder Fremdeinwirkung zu Tode kam. Zeugen hatten jedoch gesehen, wie das Opfer an jenem Abend von zwei Männern zusammengetreten worden war.



Ein Verdächtiger konnte später festgenommen werden, der zweite, der von seinem Komplizen in einem Gerichtsprozess Anfang Mai schwer belastet worden war, befand sich jedoch weiter auf der Flucht.



Wie RTL am Freitag meldete, konnte der zweite Mann, dem die tödlichen Fußtritte gegen Kopf angelastet wurden, nun kurz bevor das Urteil gegen den Mittäter gefällt werden sollte, festgenommen werden.



LW-Informationen nach kam es bereits Anfang der Woche in Frankreich zur Verhaftung. Ein Auslieferungsantrag wurde gestellt.



Der Prozess wurde bis auf weiteres ausgesetzt und könnte erneut und diesmal mit den zwei Beschuldigten auf der Anklagebank neu aufgerollt werden.