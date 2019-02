Tod eines Obdachlosen: Fünf statt acht Jahre

Geringeres Strafmaß durch den Appellationshof: Nach dem Tod eines 41-jährigen Mannes im Frühjahr 2014 vor einer Obdachlosenunterkunft muss der Hauptangeklagte im Gerichtsverfahren nun nur für fünf statt für acht Jahre in Haft.

(str/SH) - Der Weg vor den Appellationshof hat sich für den Hauptangeklagten im Prozess um den Tod eines 41-jährigen Mannes im Jahr 2014 an der Bushaltestelle vor der Wanteraktioun-Unterkunft gelohnt: Am Mittwoch verurteilten die Berufungsrichter Andrzej R. in zweiter Instanz zu einer weit geringeren Haftstrafe als es Mai 2018 die Richter der Kriminalkammer in erster Instanz taten. Er muss nun anstatt für acht nur für fünf Jahre ins Gefängnis.



Am Tattag, dem 41 ...